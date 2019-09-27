В общей сложности из незаконного оборота изъяли 3,71 грамма наркотического средства

В общей сложности из незаконного оборота изъяли 3,71 грамма наркотического средстваМуромские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Москвы. Его обвиняют в незаконном сбыте наркотиков.Мужчину задержали 8 февраля 2019 года в Муроме. Под сиденьем его автомобиля оперативники обнаружили фольгированный сверток с порошкообразным содержимым. Экспертиза подтвердила, что в свертке находился опиоидный наркотик «метадон».Мужчина приехал во Владимирскую область с целью реализации наркотиков через «закладки». Правоохранители нашли еще 27 свертков с аналогичным содержимым.В общей сложности из незаконного оборота изъяли 3,71 грамма наркотического средства.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.