В общей сложности из незаконного оборота изъяли 3,71 грамма наркотического средства
В общей сложности из незаконного оборота изъяли 3,71 грамма наркотического средства
Муромские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Москвы. Его обвиняют в незаконном сбыте наркотиков.
Мужчину задержали 8 февраля 2019 года в Муроме. Под сиденьем его автомобиля оперативники обнаружили фольгированный сверток с порошкообразным содержимым. Экспертиза подтвердила, что в свертке находился опиоидный наркотик «метадон».
Мужчина приехал во Владимирскую область с целью реализации наркотиков через «закладки». Правоохранители нашли еще 27 свертков с аналогичным содержимым.
В общей сложности из незаконного оборота изъяли 3,71 грамма наркотического средства.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.