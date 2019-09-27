27 сентября - Всемирный день Туризма. Погода радует. Еще не поздно присоединиться к отдыху на свежем воздухе

В е туристского слета соревнования и конкурсы, спортивные игры. В примут участие команды учащихся образовательных школ города Владимира, студенты Владимирского государственного университета, Владимирского филиала Финансового университета при правительстве РФ и Владимирского техникума туризма. В заключении мероприятия на сцене состоится торжественное закрытие слета и награждение победителей.Кстати,Всемирный день туризма отмечается в большинстве стран мира: в этот день проходят слёты туристов, праздничные мероприятия и фестивали. А в России празднуется с 1983 года