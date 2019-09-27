Горел частный жилой дом по адресу Петушинский р-н, г. Покров, ул. Карла Либкнехта, д. 59.

Сообщение о пожаре поступило сегодня около 9-30 утра. Горел частный жилой дом по адресу Петушинский р-н, г. Покров, ул. Карла Либкнехта, д. 59. Площадь пожара - 60 кв. м. ГУ МЧС сообщает об одном погибшем. На данный момент возгорание ликвидировано. Личность пострадавшего и причины происшествия устанавливаются