В Находке допрашивают браконьеров. Рыбаки из Северной Кореи вели незаконный промысел в исключительной экономической зоне России. Экипажи пяти шхун были задержаны. Их суда стоят на рейде в порту.

В Находке допрашивают браконьеров. Рыбаки из Северной Кореи вели незаконный промысел в исключительной экономической зоне России. Экипажи пяти шхун были задержаны. Их суда стоят на рейде в порту.Как сообщил представитель пресс-группы Погрануправления ФСБ по Приморскому краю, задержаны три шхуны и пять мотоботов с 262 северокорейскими рыбаками на борту.С 21 сентября по настоящее время были задержаны три шхуны и пять маломерных судов.У браконьеров изъято около 30 тысяч туш незаконно добытого кальмара и запрещенные орудия лова.Как сообщалось, вечером 17 сентября в акватории Японского моря в исключительной экономической зоне РФ пограничники обнаружили рыболовные шхуны, под флагом КНДР, осуществляющие браконьерский промысел.Тогда в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, во время проверки судна северокорейские браконьеры оказали активное сопротивление членам досмотровой команды пограничного управления ФСБ по Приморскому краю, в результате чего четверо сотрудников получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из которых огнестрельное ранение.Позже начальник дознания погрануправления ФСБ РФ по Приморскому краю Владимир Краснов в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что один из северокорейский браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, скончался.Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" УК РФ.23 сентября замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов обсудил с временным поверенным в делах КНДР в России Чин Чжон Хёпом инцидент с задержанием северокорейских судов в Японском море."Стороны обсудили комплекс мер, необходимых для недопущения в будущем подобных происшествий", — отметили в МИД РФ.