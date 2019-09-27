В ходе досмотра автомобиля «Шкода» под управлением 29-летнего приезжего сотрудниками полиции в салоне и багажнике были обнаружены полиэтиленовые свертки с веществом неизвестного происхождения...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Вешняки на 6-ом км МКАД задержали мужчину по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств, весом более 1,5 кг.В ходе досмотра автомобиля «Шкода» под управлением 29-летнего приезжего сотрудниками полиции в салоне и багажнике были обнаружены полиэтиленовые свертки с веществом неизвестного происхождения.Исследованием установлено, что изъятые материалы являются наркотическим средством – мефедроном и метилэфедроном, общей массой свыше 1,5 кг. Установлено, что данный наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.Следственным отделом ОМВД России по району Вешняки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73