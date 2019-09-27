В четверг вечером, 26 сентября, в одной из квартир Рязани обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. Убитыми являются ветеран Великой Отечественной войны и его супруга.

В четверг вечером, 26 сентября, в одной из квартир Рязани обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. Убитыми являются ветеран Великой Отечественной войны и его супруга.Следственным комитетом по Рязанской области возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство двух лиц), сообщается на сайте ведомства.На место происшествия оперативно выехали сотрудники следственного управления, эксперты, криминалисты, которые произвели осмотр квартиры, а также прилегающей местности. В настоящее время проводятся иные следственные действия, назначен ряд экспертиз, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Проверяются различные версии убийства, в том числе связанные с корыстными целями.