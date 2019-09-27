Пока глобального повышения цен на рынке новостроек не произошло, так как большинство застройщиков продолжают работать по старым правилам.

Стоимость жилья на столичном рынке новостроек в ближайшее время не должна серьезно увеличиться, так как большая часть застройщиков продолжают работать по старым правилам. Пока глобального повышения цен в целом на рынке новостроек из-за долевой реформы не произошло. Такое мнение высказал вице-президент, директор дивизиона "Кредитные продукты и процессы" Сбербанка Сергей Бессонов.По его словам, к 1 ноября 80% проектов будут достраиваться по старой схеме, что является позитивным фактором для рынка. Чем больше проектов сразу переходит на новую схему, тем выше риск, что часть из них не получит проектное финансирование и строительство проектов приостановлено."Если небольшое количество проектов переходит на новые правила сейчас, и эта доля будет постепенно (в течение двух-трех лет) возрастать, то потрясений на рынке и приостановок проектов будут минимальными", - сказал Сергей Бессонов на пресс-конференции.Что касается цен, то влияние на них носит долгосрочный характер. Мы сейчас внимательно смотрим на то, как меняются цены в домах, где квартиры продаются через эскроу. Пока мы глобального повышения цен не видим. Возможно, потому что прошло немного времени, отметил банкир. Более полная динамика станет видна по итогам года, добавил он.Если говорить о московском регионе, то здесь существенного подорожания ждать не стоит. "Мы не видим какого-то существенного изменения цен и не ожидаем его. Потому что около 60% застройщиков, по-прежнему работают по ДДУ, которые не ведут к изменениям себестоимости строительства, инвестиционной себестоимости и, как следствие, к изменению цен", - пояснил представитель Сбербанка.С 1 июля в России поменялась схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.Однако некоторые проекты смогут достраивать и заключать договора долевого участия (ДДУ) по старым правилам и после 1 июля. Чтобы закончить проекты без открытия эксроу-счетов, девелоперы должны подойти под установленные кабмином критерии: степень готовности многоквартирного дома – не менее 30% и объемы продаж – 10%. Порог готовности понижен для проектов комплексной застройки, девелоперов, которые достраивают проблемные объекты, занимаются программа ветхого жилья и системообразующих компаний.