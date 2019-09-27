В Швеции суд арестовал на две недели гражданина России – капитана грузового судна Baltic Carrier, которое 25 сентября село на мель у берегов шведского Хельсингборга. Произошло это из-за уснувшего за штурвалом капитана. Если окажется, что он был пьян, то капитану грозит реальный срок.

В Швеции суд арестовал на две недели гражданина России – капитана грузового судна Baltic Carrier, которое 25 сентября село на мель у берегов шведского Хельсингборга.Произошло это из-за уснувшего за штурвалом капитана.Консул-советник генконсульства РФ в Швеции Надежда Пронина рассказала ТАСС, что 27 сентября прошли слушания по поводу заключения капитана под стражу, и суд принял решение его арестовать – пока на две недели.Однако капитану может грозить тюремный срок, если он управлял судном в состоянии алкогольного опьянения. Сам капитан, по словам Прониной, "фактически подтвердил, что за несколько часов до инцидента принимал алкоголь" – сказал, что "выпил немного пива".По данным мониторингового сервиса Marine Traffic, судно шло из российского города Светлый (Калининградская область) в шведский Линчёпинг (провинция Эстергётланд). Экипаж Baltic Carrier, повреждений которого после ЧП морские власти Швеции не зафиксировали, состоит из семи человек, все они — россияне.