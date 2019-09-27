В Якутске прошло выездное заседание дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) и Минвостокразвития России Стратегическая сессия — Арктика 2035.

25 сентября 2019 года в Доме правительства в Якутске в рамках Северного форума по устойчивому развитию прошло выездное заседание дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) и Минвостокразвития России "Стратегическая сессия — Арктика 2035.На мероприятии представители администрации региона, а также общественных организаций и бизнеса обсудили региональное видение Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2035 года, которую в настоящее время разрабатывает Минвостокразвития России. Стратегическая сессия продолжила серию мероприятий, которые состоялись в Мурманске, Архангельске, Петрозаводске, Санкт-Петербурге и пройдут осенью во всех регионах АЗРФ.Участники сессии познакомились с интерактивной цифровой платформой www.arctic2035.ru, разработанной ПОРА. С ее помощью любой житель Якутии и всей России может отправить свои предложения для включения в Стратегию развития Арктики.Эксперт Проектного офиса развития Арктики Александр Воротников, который выступил модератором стратегической сессии, отметил, что важной составляющей стратегии будет ее региональная часть. Предложения регионов должны влиять как на экономику региона, так и на экономику всей страны."Я очень надеюсь, что мероприятие в Якутске придаст новый импульс развитию Северного форума. Мне кажется очень символичным то, что одной из первых задач обновленной структуры Минвостокразвития было довести до конца включение в состав АЗРФ 8 улусов республики Саха", — сказал заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, который принял участие в мероприятии с помощью видеоконференцсвязи.Он напомнил, что президент Владимир Путин определил ряд целей стратегии – повышение качества жизни людей, ускорение экономического развития территорий, увеличение объемов грузоперевозок по СМП. "Как крупнейший субъект АЗРФ, Якутия может внести решающий вклад в достижение этих целей", — сказал Крутиков."За этот год проведено уже четыре общественных обсуждения проекта стратегии развития республики до 2030 года. Основными направлениями станут развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение скоростной интернет-связи, строительство энергоэффективного жилья, развитие альтернативных источников энергии, промышленного производства на принципах бережного отношения к природе. В основу стратегии положен бассейновый принцип – арктические районы разделены на Анабарскую, Ленскую, Янскую, Индигирскую, Колымскую группы улусов. У каждой своя логистика. Определение якорных проектов позволило четче установить межрайонные связи", — поделился опытом первый заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Сергей Неустроев.Он перечислил проекты в области добычи полезных ископаемых, рыбопереработки, строительства и другие, отметив, в частности, что Зеленомысский речной порт может стать ведущим транспортным узлом Восточной Арктики.В обсуждении приняли участие ректор СВФУ Анатолий Николаев, председатель комитета Государственного собрания республики по делам КМНС Елена Голомарева, исполнительный директор Северного форума Дарьяна Максимова, главы арктических улусов, представители бизнеса. Также в рамках Северного форума по устойчивому развитию было заключено соглашение о сотрудничестве между ПОРА и Северо-Восточным федеральным университетом имени М. К. Аммосова.