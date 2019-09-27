Интерес США к Владимиру Зеленскому замешан на уголовном деле против сына Джо Байдена, заявил в эфире программы 60 минут председатель украинской партии Оппозиционная платформа-За жизнь Вадим Рабинович. Мне стыдно, что сегодня Украину используют, как хотят, сказал политик.

Интерес США к Владимиру Зеленскому замешан на уголовном деле против сына Джо Байдена, заявил в эфире программы "60 минут" председатель украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович. "Мне стыдно, что сегодня Украину используют, как хотят", — сказал политик."Может быть для вас это будет новостью, но 19 мая прошлого года Петр Порошенко потихоньку передал еще одну нефтяную скважину компании Злочевского и Байдена, то есть знаменитой "Бурисме". Этого пока нет в уголовных делах", — рассказал он.Вадим Рабинович раскритиковал власть и по другим вопросам: "Мне очень не нравится, что пока Зеленский был в Вашингтоне, на Украине расправились с лидером информационного вещания каналом "112. Украина". Это что – свобода слова и победа президента Зеленского? Сегодня по телеканалам стреляют из гранатометов, но никто не расследует. Это тоже победа новой власти? И все это происходит не при Порошенко", — подчеркнул Рабинович."Свободные каналы закрывают, журналистов преследуют, бьют на улицах. На заседание Нацсовета, где обсуждался вопрос о свободе слова, приехал с группой бандитов националист Стерненко, который обвиняется в убийстве. Его выпустили на время, чтобы он пришел запугивать журналистов. Но этого не получилось у Порошенко, не получится и у Зеленского", — подытожил украинский политик.26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины отказался продлевать телеканалу "112. Украина" лицензию на цифровое вещание. По мнению членов Нацсовета, телеканал "в течение шести лет нарушал программную концепцию вещания".В ответ представители "112. Украина" сообщили, что они неоднократно подавали заявки на изменение программной концепции, однако в органах власти им отказывали, а в последнем случае и вовсе проигнорировали, нарушив установленные сроки для ответа.Руководство и сотрудники телеканала "112. Украина" заявили о незаконности принятого решения об отказе продлевать лицензию. По их мнению, у многих членов Нацсовета закончились полномочия для принятия любых решений."Телеканал "112. Украина" не впервые оказывается неудобным для власти, мы боремся за наше право быть в эфире с самого начала существования канала, каждая власть пыталась прекратить нашу работу", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте канала.