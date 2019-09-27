Правда ли, что эти люди не имеют права на плохое настроение? Есть ли в детских садах воспитатели мужчины? Как найти подход к детям? Все подробности в ближайших выпусках новостей на канале "Россия"

В России сегодня День воспитателя. Професиональный праздник всех дошкольных работников. В День воспитателя съемочная группа "Вестей" побывала в детском саду №6 г. ВладимираКстати, наш оператор, Андрей Синягин, много лет назад ходил именно в этот детский сад...А еще мы продегустировали борщВсе подробности в ближайших выпусках новостей на канале "Россия"