Украине необходимо перестать быть частью русского мира и выйти из политической сферы интересов России, чтобы ЕС был готов говорить о перспективе членства. Об этом заявил вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

Украине необходимо перестать быть частью "русского мира" и выйти из политической сферы интересов России, чтобы ЕС был готов говорить о перспективе членства. Об этом заявил вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.По его мнению, также нужно соединить не только украинский и европейский бизнес и чиновников, но и простых людей. "Чем больше у нас будет межчеловеческих контактов, тем лучше для евроинтеграционных перспектив".Кулеба также заявил, что двойное гражданство отвечает интересам Украины, но это не касается его признания с РФ.Он очертил "красные линии" Украины в отношениях с Венгрией и заявил, что президент страны Владимир Зеленский готов к диалогу с Будапештом.На фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств и вступившим в силу 28 сентября 2017 года​​ в отношениях Украины и Венгрии возникла напряженность ​. На этом фоне Венгрия блокирует проведение заседания комиссии Украина-НАТО на высоком уровне.По словам чиновника, Венгрия тоже должна пойти на уступки, нужно достичь определенной договоренности, чтобы фундаментальные интересы и Украины, и Венгрии были учтены.