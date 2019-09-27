Бывшая участница шоу Дом-2 и телеведущая Виктория Боня
рассказала, что перестала чувствовать запахи. Знаменитость лишилась этой возможности
после рождения дочери Анжделины-Летиции.
Бывшая участница шоу "Дом-2" и телеведущая Виктория Боня
рассказала, что перестала чувствовать запахи. Знаменитость лишилась этой возможности
после рождения дочери Анжделины-Летиции.
В "Сторис" своего "Инстаграм" теледива опубликовала видео. В
кадре Виктория Боня и ее наследница едут на заднем сидении такси.
Экс-жительница "Дома-2" рассказала, что их водитель
переборщил с парфюмом. Из-за сильного запаха Анджелине-Летиции стало плохо. Не помогли
даже открытые окна. Девочке пришлось использовать платочки, чтобы не
становилось дурно от резкого аромата.
Между тем сама
Виктория Боня отметила, что почти ничего не чувствует. По словам звезды, она
лишилась возможности ощущать запахи во время беременности. Телеведущая считает,
что дочь в буквальном смысле "отняла" у нее это чувство.
"Как такое может быть? Когда я родила, то поняла, что
обоняния у меня нет. А у Анджелишки обоняние в десять раз сильнее, чем у
обычных людей. Удивительно!" – удивляется
.
Напомним, недавно телеведущая и ее наследница переехали в Лондон.
Знаменитость рассказала поклонникам, что это решение связано с любовью Анжделины-Летиции
к конному спорту. В Монако, где и ее отпрыск жили до этого, школа
верховой езды развита не так сильно.