Бывшая участница шоу Дом-2 и телеведущая Виктория Боня рассказала, что перестала чувствовать запахи. Знаменитость лишилась этой возможности после рождения дочери Анжделины-Летиции.

Бывшая участница шоу "Дом-2" и телеведущая Виктория Бонярассказала, что перестала чувствовать запахи. Знаменитость лишилась этой возможностипосле рождения дочери Анжделины-Летиции.В "Сторис" своего "Инстаграм" теледива опубликовала видео. Вкадре Виктория Боня и ее наследница едут на заднем сидении такси.Экс-жительница "Дома-2" рассказала, что их водительпереборщил с парфюмом. Из-за сильного запаха Анджелине-Летиции стало плохо. Не помоглидаже открытые окна. Девочке пришлось использовать платочки, чтобы нестановилось дурно от резкого аромата.Между тем самаВиктория Боня отметила, что почти ничего не чувствует. По словам звезды, оналишилась возможности ощущать запахи во время беременности. Телеведущая считает,что дочь в буквальном смысле "отняла" у нее это чувство."Как такое может быть? Когда я родила, то поняла, чтообоняния у меня нет. А у Анджелишки обоняние в десять раз сильнее, чем уобычных людей. Удивительно!" – удивляетсяНапомним, недавно телеведущая и ее наследница переехали в Лондон.Знаменитость рассказала поклонникам, что это решение связано с любовью Анжделины-Летициик конному спорту. В Монако, где и ее отпрыск жили до этого, школаверховой езды развита не так сильно.