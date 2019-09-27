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<a href="https://33live.ru/novosti/27-09-2019-vladimir-budushhego-v-subbotnem-vypuske-v-1120.html" target="_blank">Владимир будущего в субботнем выпуске в 11:20</a> - Журналисты Вестей взяли интервью у одного из организаторов урбанистического фестиваля "Владимир будущего" Артёмом Чернеем. Обо всех тонкостях предстоящего мероприятия сможете узнать в нашем субботнем выпуске в 11:20