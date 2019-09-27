Владимирскому предприятию необходима модернизация

Владимирскому предприятию необходима модернизацияГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин провёл выездное совещание, посвящённое дальнейшему развитию комбината «Тепличного».Владимир Сипягин осмотрел производственные мощности «Тепличного». Губернатор обратил внимание на то, в каких условиях и как выращиваются овощи. Часть теплиц комбината (14,2 га) построили более 40 лет назад, они нуждаются в модернизации, сообщил директор предприятия.Что касается текущих финансовых показателей, то по прогнозу до конца года комбинат «Тепличный» может показать положительный результат, однако это будет зависеть от погодных условий и цен на томаты и огурцы.«Для нас самое главное, чтобы специфика и профиль комбината сохранились. Однозначно на таком предприятии должны создавать и новые рабочие места. Мы приложил для этого все усилия», – подытожил Владимир Сипягин.Для справкиПрибыль за первое полугодие комбината «Тепличный» составила 148 миллионов рублей, в том числе с учётом субсидии 87 миллионов рублей. На предприятии работает 450 сотрудников. Комбинат выпускает ежегодно 5,3 тысяч тонн огурцов, 2,5 тысяч тонн томатов, около 800 тысяч штук салата, выращивает 1 миллион роз, а также производит рассаду, лук, редис, перец и баклажаны.