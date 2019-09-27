Владимирскому предприятию необходима модернизация
Владимирскому предприятию необходима модернизация
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин провёл выездное совещание, посвящённое дальнейшему развитию комбината «Тепличного».
Владимир Сипягин осмотрел производственные мощности «Тепличного». Губернатор обратил внимание на то, в каких условиях и как выращиваются овощи. Часть теплиц комбината (14,2 га) построили более 40 лет назад, они нуждаются в модернизации, сообщил директор предприятия.
Что касается текущих финансовых показателей, то по прогнозу до конца года комбинат «Тепличный» может показать положительный результат, однако это будет зависеть от погодных условий и цен на томаты и огурцы.
«Для нас самое главное, чтобы специфика и профиль комбината сохранились. Однозначно на таком предприятии должны создавать и новые рабочие места. Мы приложил для этого все усилия», – подытожил Владимир Сипягин.
Для справки
Прибыль за первое полугодие комбината «Тепличный» составила 148 миллионов рублей, в том числе с учётом субсидии 87 миллионов рублей. На предприятии работает 450 сотрудников. Комбинат выпускает ежегодно 5,3 тысяч тонн огурцов, 2,5 тысяч тонн томатов, около 800 тысяч штук салата, выращивает 1 миллион роз, а также производит рассаду, лук, редис, перец и баклажаны.