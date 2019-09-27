Самир Рагимов и Диана Пальчикова, представлявшие Владимирскую область в составе российской сборной завоевали на соревнованиях золотую и две серебряные медали.

Самир Рагимов и Диана Пальчикова, представлявшие Владимирскую область в составе российской сборной на чемпионате и первенстве мира по восточному единоборству (дисциплина «сётокан») в городе Одивелаш (Португалия) с 17 по 26 сентября 2019 года, завоевали на соревнованиях золотую и две серебряные медали.Самир выиграл чемпионат мира в составе мужской команды, одолевшей 12 соперников, и в очередной раз выполнил норматив мастера спорта России международного класса (МСМК). Это уже второе успешное выступление спортсмена в 2019 году (в апреле Рагимов на Кубке мира в Норвегии в личном кумитэ завоевал «бронзу», а в командном – «золото»).Диана Пальчикова Диана в составе команд в кумитэ завоевала две серебряные медали в категориях девушки 16-17 лет и юниорки 16-20 лет, конкуренция – 8 и 10 команд соответственно.Спортсмены представляют Владимирскую областную федерацию ВБЕ и тренируются у И.А. Трошкова (КДСШ им. А.В. Паушкина г. Гусь-Хрустальный) и А.В. Сопнева (СШОР №7 г. Владимира) соответственно.В общей сложности в чемпионате и первенстве мира по восточному единоборству участвовали спортсмены из 25 стран. Было проведено 755 личных и 116 командных стартов.