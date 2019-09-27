Гиды смогут начать сотрудничество с музеем в ноябре

Гиды смогут начать сотрудничество с музеем в ноябреВСМЗ в 2018 году закончил сотрудничество с частными экскурсоводами. Однако сейчас поток туристов увеличился — на 18%. Это заставило музей пересмотреть свою позицию.К началу ноября музей должен опубликовать условия договора о проведении экскурсии на территории ВСМЗ. Стоимость оплаты, по словам представителей, должна устроить потенциальных гидов.После тестирования и заключения соглашения частные экскурсоводы получат бейджи с QR-кодами, по которым можно будет узнать информацию о гиде.