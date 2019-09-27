С 1 ноября ВСМЗ разрешит частным гидам вести экскурсии в своих владениях, заявила на брифинге его генеральный директор Светлана Мельникова.

С 1 ноября ВСМЗ разрешит частным гидам вести экскурсии в своих владениях, заявила на брифинге его генеральный директор Светлана Мельникова.Она напомнила журналистам, что в прошлом году намеренно взяла паузу в решении этого вопроса для анализа ситуации. После изучения турпотока, опыта ведущих музеев, в том числе и зарубежных, музей принял решение о сотрудничестве с частными гидами. Но на определенных условиях. Гидам все же придется сдать экзамен и заключить договор с музеем. При этом экскурсоводы-любители не будут считаться внештатными сотрудниками музея, вопрос их заработка - их личное дело, подчеркнула Светлана Мельникова. Выгоды от этого решения музей не ждет, отметила гендиректор. И без частных гидов, турпоток за прошлый год увеличился на 18 процентов, в том числе и за счет возобновления работы детского музейного центра.Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ: "На экономическую составляющую жизни ВСМЗ организация работы с частными гидами серьезного влияния не окажет. Это вопрос не экономический. Это вопрос прежде всего создания максимально комфортных условий для всех категорий туристов и организованных, и индивидуальных, которые приезжают в ВСМЗ."