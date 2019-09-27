Там хотят построить 16 новых объектов теплоснабжения взамен существующих аварийных

Там хотят построить 16 новых объектов теплоснабжения взамен существующих аварийныхВо Владимирской области все жилые дома и соцобъекты в Вязниках подключат к отоплению до 1 октября. Об этом глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин сказал на экстренном совещании, которое глава региона Владимир Сипягин провёл после коллективного обращения депутатов Вязниковского райсовета.Компания «Вязники Энергия», которая долгое время была арендатором теплового хозяйства района, обанкротилась и оставила большие долги — к началу сентября задолженность за газ составила 260 миллионов рублей. Это и поставило под угрозу отопительный сезон в Вязниках. Имущество бывшего арендатора перешло в МУП «Фонд», которое не может заключать договоры с местными жителями, но начало подавать отопление в дома с 24-го сентября. Тепловое хозяйство Вязниковского района предложили передать ООО «Владимиртеплогаз», собственником которого является обладминистрация.Перед заключением соглашения специалисты «Владимиртеплогаза» тщательно проверят объекты теплоснабжения, проведут экспертизы и проверки. Власти обсуждают также возможность строительства в районе 16-ти новых объектов теплоснабжения взамен существующих аварийных.