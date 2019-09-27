Немецкая телерадиокомпания компания Deutsche Welle настаивает, что не вмешивалась во внутренние дела РФ, и рассчитывает, что российские власти обеспечат свободную работу ее сотрудникам на территории России.

Немецкая телерадиокомпания компания Deutsche Welle настаивает, что не вмешивалась во внутренние дела РФ, и рассчитывает, что российские власти обеспечат свободную работу ее сотрудникам на территории России.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал официальный представитель DW Кристоф Юмпельт.Он сообщил, что 27 сентября на заседании в Берлине совет по вещанию компании обсудил обвинения Госдумы, заслушал генерального директора Петера Лимбурга и пришел к выводу, что Deutsche Welle не вмешивалась во внутренние дела России.В свою очередь, председатель совета DW Карл Юстен выразил надежду, что Москва обеспечит корреспондентам компании возможность беспрепятственно работать в РФ.Ранее сообщалось, что думская комиссия по расследованию вмешательства во внутренние дела России обвинила DW в нарушении российского законодательства. Глава комиссии Василий Пискарев пообещал направить материалы проверки в Генеральную прокуратуру, министерство юстиции и Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.Комиссия также собирается проверить такие средства массовой информации как "Медуза", Русскую службу Би-би-си, "Голос Америки", "Радио "Свобода", компании Facebook и Google.