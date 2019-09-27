Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис и ее возлюбленный Эдоардо Мапелли Моцци объявили о помолвке. Свадьба состоится в следующем году. Точная дата будет названа позже.

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II Беатрис и ее возлюбленный Эдоардо Мапелли Моцци объявили о помолвке. Пара вместе около года.Свадьба 31-летней принцессы и ее 35-летнего избранника состоится в следующем году. Точная дата будет названа позже. О помолвке сообщил отец Беатрис, принц Эндрю. Он рассказал, что Моцци создал дизайн кольца вместе с британским ювелиром.Моцци – миллионер, занимается бизнесом в сфере недвижимости, сообщает РИА Новости. От предыдущего брака у него есть двухлетний сын Кристофер. После расставания с женой ребенка он оставил себе.Принцессу уже поздравила с помолвкой ее младшая сестра Евгения, которая вышла замуж в прошлом году. На своей странице в Instagram она написала: "Беабеа — вау! Я так рада за мою дорогую старшую сестру и дорогого Эдо. Вы просто созданы друг для друга!" Она пожелала сестре любви и счастья.Беатрис – дочь принца Эндрю, среднего сына королевы Елизаветы. Недавно он оказался замешан в громком скандале миллиардера Джеффри Эпштейна, который был арестован по делу в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Позже Эпштейн покончил с собой, находясь в заключении. По мнению некоторых СМИ, объявлением о помолвке Беатрис королевская семья пытается отвлечь внимание от скандала.