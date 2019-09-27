Прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" был приурочен ко Дню воспитателя.

Сегодня работники дошкольных учреждений России отмечают профессиональный праздник. Ко Дню воспитателя был приурочен прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия". Его провели Светлана Мангушева - руководитель областной общественной организации" Воспитатели России" и Наталья Китаева- начальник отдела департамента образования.Вопросы можно было задать как на сайте и по телефону, так и в личном общении. Один из вопросов - зарплата воспитателей. Как непрофильному специалисту с высшим образованием получить категорию? После курсов повышения квалификации и двух лет стажа в детсаду уже можно рассчитывать на прибавку к зарплате. Но ее можно получить и раньше за счет доплаты за интенсивность труда. Сотруднику просто надо себя проявить. Средняя зарплата воспитателей в регионе - чуть больше 26,5 тыс. рублей. Всероссийский День родителей дошкольников проводится в третий раз. Его учредила Ассоциация Воспитателей России и "Единая Россия". В числе просьб, которые звучали от родителей сегодня - помочь побыстрее открыть сданный детсад в Юрьевце, заасфальтировать территорию сада №47 во Владимире, помочь убрать гаражи близ дошкольного учреждения №45.Светлана Мангушева, председатель регионального отделения общественной организации "Воспитатели России": "Кроме праздничного дня есть и серые будни , и проблемы, которые возникают. Безусловно мы знаем, что существует проблема очередности в детские сады для детей в возрасте до 3 лет, которая сейчас активно решается. И мы знаем, до конца текущего года будут введены 4 пристройки ясельных корпусов, на 50 мест каждая, на территории города Владимира. Мы знаем, что в Суздале, в Суздальском районе, активно строительство дошкольного образовательного учреждения."