Мать ребенка полностью признала свою вину, и раскаялась в содеянном.

Ленинский районным судом вынесен приговор 28-летней жительнице Владимира, оставившей ребенка дома одного. Судом особо отмечается, что женщина не попросила никого приглядеть за мальчиком, дверь оставила открытой (позже должна была прийти сестра и забрать ребенка), в доме была незастекленная лоджия, в доступном для ребенка месте находились различные бытовые моющие средства, столовые приборы.Около полудня сосед обнаружил мальчика в подъезде дома на лестничной клетке, ребенок просил найти его маму. Мужчина предпринял попытки разыскать женщину, но не смог этого сделать и вызвал сотрудников полиции.Мать ребенка полностью признала свою вину, и раскаялась в содеянном.Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей, сообщает областная прокуратура