На эти цели по нацпроекту «Здравоохранение» выделили более 50 миллионов рублей

На эти цели по нацпроекту «Здравоохранение» выделили более 50 миллионов рублейВ декабре закончится капремонт в главном корпусе Детской городской поликлиники №1 города Владимира на Студёной горе, а также и в её филиалах на проспекте Ленина, на улице Нижняя Дуброва, в микрорайонах Энергетик, Юрьевец и Коммунар. На эти цели по нацпроекту «Здравоохранение» выделили более 50 миллионов рублей.В филиалах поликлиники на Нижней Дуброве, в микрорайоне Юрьевец и в уже отремонтированном филиале на улице Алябьева планируют открыть «бережливые поликлиники», которые создадут комфортные условия для пациентов и медперсонала.Директор облздрава Алексей Мозалёв проконтролировал ход ремонта, который должны закончить в середине декабря. Главврач медицинского учреждения Татьяна Максимова рассказала, что ремонтные работы идут по графику. Медики прилагают немало усилий, чтобы минимизировать неудобства во время ремонта для детей и их родителей.В этом году Детская городская поликлиника №1 получила не только средства на масштабный капремонт, но и современное медицинское оборудование. Это эндоскопическая стойка для диагностики заболеваний внутренних органов, фиброгастроскоп для диагностики органов пищеварения, бронхоскоп для диагностики заболеваний дыхательных путей, офтальмологическое и лабораторное оборудование.