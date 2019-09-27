Одна из девушек схватила ребенка за волосы, отбросила на асфальт, а затем они похитили у школьницы деньги и дорогостоящий смартфон

Одна из девушек схватила ребенка за волосы, отбросила на асфальт, а затем они похитили у школьницы деньги и дорогостоящий смартфонДвух девочек-подростков из Владимира подозревают в грабеже. Утром 26 сентября 2019 года девушки в состоянии алкогольного опьянения внезапно напали на девочку, идущую в школу. Одна из девушек схватила ребенка за волосы, отбросила на асфальт, а затем они похитили у школьницы деньги и дорогостоящий смартфон.Злоумышленниц задержали по «горячим» следам.Известно, что 15-летняя подозреваемая - воспитанница одного из детских домов, она часто оттуда сбегает, трудно поддается воспитанию, уже привлекалась к уголовной ответственности за кражи.Вторая девочка воспитывается в неполной семье, тоже состоит на профилактических учетах.Тем же утром подозреваемые совершили еще 4 попытки ограбления.