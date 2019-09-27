Утром 26 сентября, две девушки 15-ти и 16-ти лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на свою сверстницу, направлявшуюся в школу.

Утром 26 сентября, две девушки 15-ти и 16-ти лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на свою сверстницу, направлявшуюся в школу.Они схватили девочку за волосы, толкнули на асфальт, отобрали деньги и телефон. Сотрудниками уголовного розыска похитительницы были задержаны по горячим следам. Установлено, что обе девушки состоят на учете. 15-летняя подозреваемая является воспитанницей детского дома и уже привлекалась к ответственности за совершение краж. Ее 16-летняя подельница воспитывается в неполной семье.Потерпевшая 15-летняя школьница отделалась испугом. Ей будет оказана психологическая помощь, сообщает Следственный комитет областиВ отношении несовершеннолетних, совершивших грабеж, возбуждено уголовное дело