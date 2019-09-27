Родственники сообщают, что у потерявшегося затрудненная походка

Родственники сообщают, что у потерявшегося затрудненная походка21 сентября 68-летний Владимир Белов вышел из дома и не вернулся. Общественники просят помощи в поиках пропавшего.Внешний вид: рост — 168 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, рыже-русые волосы.Был одет в темные спортивные брюки, рубашку в бело-синюю клетку и черные пляжные тапки. Известно также, что у мужчины затрудненная походка.Если вам что-то известно о местонахождении Владимира Белова, сообщите информацию по телефонам: 8-977-687-49-09 или 8-800-700-54-52.