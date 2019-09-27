16-летняя жительница Владимира была поймана с поличным, когда пыталась продать своей однокласснице наркотическое вещество.

16-летняя жительница Владимира была поймана с поличным, когда пыталась продать своей однокласснице наркотическое вещество. Девочка, воспитывающаяся в неполной многодетной семье, объяснила следствию, что таким образом хотела заработать себе на маникюр. Впрочем, поступок свой осознала и повторять противоправные действия не собирается. Органами системы профилактики в рамках индивидуальной программы реабилитации принимаются меры к социальной адаптации несовершеннолетней. Обвиняемую ждет повестка в суд, сообщает Следком Владимирской области