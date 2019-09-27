"Юкин. Основатель владимирской школы живописи" - книга с таким названием будет представлена сегодня читателям в областной научной библиотеке.

"Юкин. Основатель владимирской школы живописи" - книга с таким названием будет представлена сегодня читателям в областной научной библиотеке.Ее составители - Галина Ишутина и искусствовед Надежда Севастьянова. В главах книги друзья и коллеги художника делятся своими воспоминаниями о знаменитом владимирском живописце. Издание снабжено большим количеством фотографий из семейного архива Юкиных. Начало презентации в 15.00.