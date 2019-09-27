Покровская церковь Александровской слободы впервые за последние полвека оделась в леса

В знаменитой Александровской слободе началась крупномасштабная реставрация Покровской церкви. Впервые за последние полвека. В этом году музей-заповедник "Александровская слобода" отмечает своё 100-летие.Покровскую церковь Александровского кремля называют первым шатровым храмом Руси.За несколько столетий памятник серьёзно обветшал. В процессе масштабной реставрации эту кладку предстоит разобрать. Каждый камушек подпишут, восстановят и вновь соберут, как конструктор. Но прежде - работы по гидроизоляции.Лилиана Петрухно, завотделом по охране памятников охраняемой территории музея-заповедника "Александровская слобода": "В первую очередь, проведены противоаварийные работы для того, чтобы в дальнейшем можно было работать внутри и снаружи, на фасаде. Это - так называемая отсечная гидроизоляция."Без этого барьера грунтовые воды просачивались бы в стены памятника, ускоряя его разрушение. Лилиана Петрухно показывает шурфы, которые были сделаны перед началом реставрационных работ. По ее словам, Покровская церковь - домовый храм Ивана Грозного - впервые за последние полвека оделась в леса для крупномаштабной рестарации. Для музея-заповедника "Александровская слобода" - это особое событие. Средства в этом году выделило Министерство культуры.Лилиана Петрухно, завотделом по охране памятников охраняемой территории музея-заповедника "Александровская слобода": "За всё время существования в федеральном статусе, с 94 года, на реставрацию всех памятников было выделено в 2 раза меньше средств. Поэтому для нас сумма свыше 47 миллионов рублей - это достаточно большая. Но этот памятник требует большей суммы."Игорь Гарут, руководитель проекта реставрации: "Болезни стандартные, обыкновенные: разрушение кирпичной кладки, разрушение белого камня... Сейчас работаем совместно с авторским надзором. Все проблемные места авторский надзор подскажет, расскажет."Кроме белого камня отреставрируют своды, усилят конструкции, проведут работы с фундаментами. Сейчас древний памятник можно сказать в первоначальном облике. Таким его, пожалуй, видели только средневековые зодчие.Слой за слом реставраторы отчистили штукатурку на фасаде. Оказалось, храм построен из белого и красного кирпича. Уже в следующем году он будет заново оштукатурен и вновь засияет белизной. Этот дворцовый комплекс - уникальный. К домовой церкови времен Ивана Грозного в 18-ом столетии была пристроена и трапезная. На месте бывшего дворца.Светлана Смирнова, заведующая отделом развития музея-заповедника "Александровская слобода": "Самый главный экспонат в нашем музее - это его уникальная архитектура, связанная с временем Ивана Грозного, и вот сейчас мы находимся перед домовым храмом, перед памятником архитектуры 16 века. Домовый храм был построен непосредственно во времена Ивана Грозного, когда Александровская слобода пребывала в статусе столицы России. Это был негласный статус, но тем не менее, было."Реставрация - уникальная возможность увидеть знаменитые подвалы Ивана Грозного. Бывшие погреба, царский сенник сейчас без экспозиций. Тишина - звенящая. На время. Уже расчищены полы. И музейщики ждут открытий. Они уже были в новейшей истории Покровской церкви.Светлана Смирнова заведующая отделом развития музея-заповедника "Александровская слобода": "Внутри храма в 20-х годах 20 века. До этого шатер был закрыт, и конечно, же это было сенсацией того времени. Эти фрески являются уникальными до настоящего времени. Нет аналогов сюжетно расписанного шатра в России."Сохраняя историю, здесь идут в ногу со временем. Комплекс станет современным и удобным. Сюда проведут воду, сделают канализацию. До последнего времени воду здесь носили в ведрах, как и во времена самого Грозного. Работы планируют закончить в декабре 2020 года.Вера Куликова, Андрей Синягин, "Вести-Владимир".