В Усадьбе двух генералов в селе Павловское Ковровского района открыли крепость-острог князей Пожарских.

В Усадьбе двух генералов в селе Павловское Ковровского района открыли крепость-острог князей Пожарских.Это небольшой форт с тремя рублеными деревянными башнями, частоколом и воротами. Внутри крепости развернута экспозиция средневекового холодного оружия. Здесь будут проводиться различные музейно-образовательные программы - все желающие смогут примерить кольчугу, помахать мечом и пострелять из лука. Новая музейная площадка стала победителем областного конкурса творческих проектов на селе. Как поясняют создатели острога, история Ковровского края имеет непосредственное отношение к знаменитой Куликовской битве - в этом сражении участвовали предки ковровчан - воины-дружинники из города Стародуба-Кляземского. А полком правой руки командовал князь Андрей Стародубский, от рода которого позднее пошли князья Пожарские.