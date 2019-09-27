Они жили в дачном кооперативе в Александровском районе

Они жили в дачном кооперативе в Александровском районеВ УФСБ по Владимирской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении 2-х иностранцев. Их подозревают в организации крупного канала незаконной миграции. По версии следователей, они разместили сотню нелегалов в дачном кооперативе в Александровском районе.Мужчины вступили в преступный сговор в начале 2018 года. Их бизнес состоял в предоставлении жилья трудовым мигрантам, у которых истёк срок пребывания в нашей стране.