В Кабардино-Балкарии задержали объявленного в федеральный розыск высокопоставленного начальника республиканского управления МВД. Источник РИА Новости не уточняет его имени, однако на опубликованной записи сам задержанный представляется Сергеем Рыбниковым.

В Кабардино-Балкарии задержали объявленного в федеральный розыск высокопоставленного начальника республиканского управления МВД. Источник РИА Новости не уточняет его имени, однако на опубликованной записи сам задержанный представляется Сергеем Рыбниковым.Мужчина ранее занимал должность начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности республиканского управления МВД. По какой причине он был объявлен в федеральный розыск, не уточняется.Ранее 14 сотрудникам ГИБДД республики и нескольких отделов полиции было предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, покрывавшего производителей нелегального алкоголя. При этом одному из подозреваемых удалось бежать.