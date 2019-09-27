Ученые из Канады провели тщательное исследование. В результате они выяснили, что чайные пакетики несут угрозу для здоровья.

Ученые из Канады провели тщательное исследование. В результате они выяснили, что чайные пакетики несут угрозу для здоровья.Оказалось, что при заваривании чая таким способом в воду попадаетмиллиарды частиц микро– и нанопластика. Итоги проведенной работы опубликованы опубликованы на сайте Environmental Science & Technology.По словам ученых, из чайного пакетика в кипяток выделяется около 11,6 миллиардов частиц микропластика. И еще более трех миллиардов частиц нанопластика, сообщает ."Это на несколько порядков больше, чем удавалось обнаружить в других видах пищи и напитков,в том числе в пластиковых бутылках с водой", – сообщают исследователи.Канадские ученые отметили, чтов мировой океан попадает громадное количество микропластикаиз сточных водименно из-за маленьких заварных пакетиков. По данным издания Environmental Science & Technology, только за один год туда поступает около 300 миллионов тонн мусора из пластика.Между тем, большая его часть не разлагается и попадает в море. Там мусор сбивается в огромные кучи, создавая помойные острова.