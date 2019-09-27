Публикация телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом продолжает наносить удары по Украине. Эксперты отметили, что Эммануэль Макрон и Ангела Меркель все больше склоняются к решению украинского вопроса по остаточному принципу.

Публикация телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом продолжает наносить удары по Украине. Эксперты отметили, что Эммануэль Макрон и Ангела Меркель все больше склоняются к решению украинского вопроса "по остаточному принципу".Как шутят недоброжелатели, скандал с Владимиром Зеленским может разгореться даже в том случае, если он просто молча войдет в комнату. Например, обычный телефонный разговор Дональда Трампа с украинским лидером неожиданно начал угрожать импичментом президенту США. Чтобы отвести от себя подозрения, тот опубликовал полную расшифровку переговоров.Казалось бы, гроза миновала. Но для Владимира Зеленского все только начиналось. Эксперты обратили внимание на то, как он заискивал и лебезил перед Дональдом Трампом. Впрочем, наиболее опасна для самого политика, а также для всей Украины, та часть, в которой украинский лидер позволяет себе хамские выпады в отношении канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона."Нелицеприятные высказывания Зеленского о Франции и Германии вряд ли их развернут от нас, но удостоверят Францию и Германию, что нужно заканчивать ситуацию на Донбассе как можно быстрее", – цитирует издание "Политнавигатор" украинского политолога Юрия Романенко. Он подчеркнул, что последствия в отношениях Украины и европейских стран после этого разговора неизбежно последуют.Материал дополняется.