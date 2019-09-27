Публикация телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом продолжает бить по Незалежной. Эксперты отметили, что Эммануэль Макрон и Ангела Меркель все больше склоняются к решению украинского вопроса по остаточному принципу.

Публикация телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом продолжает бить по Незалежной. Эксперты отметили, что Эммануэль Макрон и Ангела Меркель все больше склоняются к решению украинского вопроса "по остаточному принципу".Как шутят недоброжелатели, скандал с Владимиром Зеленским может разгореться даже в том случае, если он молча войдет в комнату. Например, телефонный разговор Дональда Трампа с украинским лидером неожиданно начал грозить импичментом президенту США. Чтобы отвести от себя подозрения, тот опубликовал полную расшифровку переговоров.Казалось бы, опасность миновала. Однако для Зеленского все только началось. Эксперты обратили внимание, как он заискивал и лебезил перед Трампом. Впрочем, хуже всего для политика и всей Украины фрагмент беседы, где он позволяет себе хамские выпады в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона."Нелицеприятные высказывания Зеленского о Франции и Германии вряд ли их развернут от нас, но удостоверят Францию и Германию, что нужно заканчивать ситуацию в Донбассе как можно быстрее", – цитирует "Политнавигатор" украинского политолога Юрия Романенко. Он подчеркнул, что последствия для отношений Украины с европейскими странами после этого разговора неизбежны.Ситуацию усугубила позиция Трампа, которую он продемонстрировал на встрече с Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Она заключается в том, что Киев должен как можно быстрее договориться с Москвой и закончить конфликт, от которого мировое сообщество давно устало."Назревает хороший повод для больших сделок между Францией, Германией, Россией и США, где украинский вопрос будет закрываться по остаточному принципу за счет Украины", – подчеркнул Романенко. Примечательно, что именно заставил экспертов из Незалежной задуматься о неизбежности подобного исхода.