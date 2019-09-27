Восемь пособников короля авторитетов, вора в законе Олега Медведева, более известного как Шишкан (по прежней фамилии - Шишканов), задержали по подозрению в убийстве в 2012 году предпринимателя и депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех ее родственников. Участников банды задерживали одновременно в четырех областях - Московской, Рязанской, Тверской и Псковской.

Восемь пособников короля авторитетов, вора в законе Олега Медведева, более известного как Шишкан (по прежней фамилии — Шишканов), задержали по подозрению в убийстве в 2012 году предпринимателя и депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех ее родственников. По данным официального представителя МВД, участников банды задерживали одновременно в четырех областях — Московской, Рязанской, Тверской и Псковской.Самого Шишкана еще в середине июля отправили в следственный изолятор по подозрению в занятии высшего положения в иерархии преступников. По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.Банда вора в законе зародилась около девяти лет назад в подмосковном Раменском, но быстро распространила свое влияние сначала на соседние районы, а потом и области. СКР приводит фамилии предполагаемых подельников, каждый из которых отвечал за свое направление деятельности. Это Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас и Михаил Коровин.Именно им следователи инкриминируют убийство гендиректора "Племзавод Раменское", ее мужа, сына и сестры за отказ отдать земли. Их тела так и не нашли. На их же счету, предположительно, убийство отказавшегося делиться прибылью бизнесмена в 2014 году, а также нападение на полицейского, участвовавшего в задержании Шишкана. У задержанных обнаружили несколько автоматов Калашникова, которые были приобретены через ряд подставных фирм.В ближайшее время им изберут меру пресечения, с высокой долей вероятности это будет арест на время расследования.