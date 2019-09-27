В США зафиксирован двенадцатый случай смерти в результате курения вейпов. Кроме того, на проблемы с дыхательными путями в этой связи пожаловались сотни американцев. Заболевания, связанные с курением электронных сигарет, наблюдаются практически в каждом штате.

В США зафиксирован двенадцатый случай смерти в результате курения вейпов. Кроме того, на проблемы с дыхательными путями в этой связи пожаловались сотни американцев.В опубликованном сообщении Центра профилактики и контроля заболеваний США отмечается, что недуги, связанные с курением электронных сигарет, зафиксированы практически в каждом штате. Двенадцать случаев смерти являются подтвержденными. Более восьмисот человек пожаловались на проблемы с дыханием, сообщает РИА Новости.Ранее американское ведомство сообщило о вспышке легочных и респираторных заболеваний среди потребителей электронных сигарет. Центр профилактики и контроля заболеваний предложил им рассмотреть возможность отказа от курения вейпа.Одной из наиболее вероятных причин заболевания является масло с витамином Е. Это вещество обнаружили специалисты из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в смесях с марихуаной, которые употребляли заболевшие вейперы. При этом сотрудники местного минздрава предлагают воздержаться от преждевременных выводов.В штате Иллинойс в августе 2019 года был зафиксирован первый случай смерти от загадочной болезни любителей электронных сигарет.Ранее сообщалось, что глава американской компании по производству электронных сигарет Juul Кевин Бернс ушел с поста в связи с многочисленными заболеваниями курильщиков.