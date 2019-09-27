Превышения полномочий не установлено, в возбуждении уголовного дела отказано

Превышения полномочий не установлено, в возбуждении уголовного дела отказано, прокомментировали сегодня Вестям в региональном следственном комитете историю о нашумевшем "Живом щите".Напомним, 9 февраля сотрудники ГИБДД на протяжении почти сотни километров преследовали лихача на Шкоде. В районе поста ДПС в Юрьевце полицейские попытались задержать водителя. Он не подчинился требованиям и после принудительной остановки резко тронулся с места, направив автомобиль на сотрудников ГИБДД. Остановить неадекватного водителя удалось только под Лакинском - трассу перекрыли с помощью дальнобойщиков. Лихач был арестован. Против него возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Действия инспекторов подверглись острой критике в соцсетях. Была проведена и служебная проверка. В полиции признали, что на определенном этапе инспекторы действовали непрофессионально. Сотрудники, которые находились в тот момент на посту, привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщил на встрече с журналистами замначальника регионального управления УМВД.