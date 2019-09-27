Певица в очередной раз продемонстрировала идеальную фигуру. Светлана Лобода показала горячий танец.

Певица в очередной раз продемонстрировала идеальную фигуру.Светлана Лобода показала горячий танец.Провокационные кадры вокалистка опубликовала в личном "Инстаграм".В кадре Светлана Лобода сексуально двигает бедрами, а в это время помощницаобдувает ее воздухом из фена, тем самым имитируя порывы ветра.Артистка облачена в полупрозрачное коротенькое платье сэкстремальным декольте. Волосы Светланы распущены, а на губах красная помада."Тинуля, подуй!" – коротко подписала снимок знаменитость.Ниже она поставила хештеги: "будутанцевать","сегоднябудуттанцы".Фанаты пришли в восторг от нового видео Светланы Лободы,ведь она показала максимальный уровень сексуальности. Всего за пару часов роликсобрал сотни хвалебных комментариев и около 300 тысяч отметок "Нравится".Как сообщает поклонники не пожалели комплиментов для Светланы Лободы. "Юная развратница!", "Богиня!", "Жара-жаришка!", "Сколькоженской красоты у этого человека, супер!", – писали интернет-обыватели.