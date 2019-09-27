Певица в очередной раз продемонстрировала идеальную фигуру.
Светлана Лобода показала горячий танец.
Певица в очередной раз продемонстрировала идеальную фигуру.
Светлана Лобода показала горячий танец.
Провокационные кадры вокалистка опубликовала в личном "Инстаграм".
В кадре Светлана Лобода сексуально двигает бедрами, а в это время помощница
обдувает ее воздухом из фена, тем самым имитируя порывы ветра.
Артистка облачена в полупрозрачное коротенькое платье с
экстремальным декольте. Волосы Светланы распущены, а на губах красная помада.
"Тинуля, подуй!" – коротко подписала снимок знаменитость.
Ниже она поставила хештеги: "будутанцевать",
"сегоднябудуттанцы".
Фанаты пришли в восторг от нового видео Светланы Лободы,
ведь она показала максимальный уровень сексуальности. Всего за пару часов ролик
собрал сотни хвалебных комментариев и около 300 тысяч отметок "Нравится".
Как сообщает поклонники не пожалели комплиментов для Светланы Лободы. "Юная развратница!", "Богиня!", "Жара-жаришка!", "Сколько
женской красоты у этого человека, супер!", – писали интернет-обыватели.