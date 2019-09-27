Популярный жест, которым чаще всего выражают хорошее настроение и положение дел, признали экстремистским в США. Сведенные в кольцо большой и указательный пальцы теперь с осторожностью нужно использовать всем, кто находится на территории Штатов.

Популярный жест, которым чаще всего выражают хорошее настроение и положение дел, признали экстремистским в США. Сведенные в кольцо большой и указательный пальцы теперь с осторожностью нужно использовать всем, кто находится на территории Штатов.Соответствующее решение принято в еврейской организации по защите гражданских прав "Антидиффамационная лига", сообщает The National Public Radio. Всего в базу попали 36 различных символов, в числе которых жест "ОК". Свое решение лига объяснила тем, что в течение последних нескольких лет он использовался в различных изображениях и мемах, которые пропагандируют межрасовую ненависть. В этой связи на просторах Интернета якобы увеличилось число пользователей, выступающих за расовое превосходство.В качестве примера "Антидиффамационная лига" привела Брентона Тарранта, который убил более 50 человек в двух мечетях в Крайстчерче в 2019 году. Обвиняемый использовал жест "ОК" в суде над ним.