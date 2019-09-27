Кроме того, женщина не заперла входную дверь, чтобы ближе к вечеру ее сестра могла забрать мальчика

Кроме того, женщина не заперла входную дверь, чтобы ближе к вечеру ее сестра могла забрать мальчикаЖительницу Владимира признали виновной в преступлении против сына.Утром 20 апреля 2019 года женщина оставила на длительное время своего 5-летнего ребенка одного в квартире. При этом она не попросила приглядеть за ним кого-либо.Кроме того, женщина не заперла входную дверь, чтобы ближе к вечеру ее сестра могла забрать мальчика.В квартире, расположенной на 8 этаже дома, незастекленная лоджия и пластиковые окна, не оборудованные специальными ограничивающими детскими устройствами. Также в доступном для ребенка месте находились моющие средства и столовые приборы.Около полудня сосед увидел малыша в подъезде дома на лестничной клетке, при этом мальчик просил найти его маму. Мужчина попытался разыскать женщину, но не смог этого сделать и вызвал полицейских.Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.