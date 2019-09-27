Участник телестройки попал в реанимацию. Жизнь Родиона Толочкина из шоу Дом-2 висела на волоске.

Участник телестройки попал в реанимацию. Жизнь РодионаТолочкина из шоу "Дом-2" висела на волоске.Об этом житель проекта рассказал Антону Беккужеву в шоу"Бородина против Бузовой". Родион Толочкин объяснил, почему многим он кажетсязамкнутым и странным.Участник шоу "Дом-2" отметил, что полон радости, однако поройстарые болячки дают о себе знать, что сказывается на его настроении. "Кстати, о болячках. Я пережил клиническуюсмерть. Была у меня такая история", – рассказал Толочкин.Сегодня Родион спокойно говорит о произошедшем, но в тотмомент ему было очень плохо. Звезда шоу "Дом-2" попала в реанимацию из-заотравления. С каждым часом ему становилось все хуже. Врачи в буквальном смысле вытащили его с того света."Пока я был в таком состоянии, кое-что мне открылось, иименно это помогло мне жить дальше", – признался Родион Толочкин.Отметим, что Родионизвестен зрителям не только как участник . До этого молодой человекзасветился в проекте "Песни на ТНТ". Зрители, помнящие Толочкина в пору его участияв музыкальном шоу, удивляются метаморфозам, которые произошли с ним послепоявления на телестройке. В "Песнях" Родион Толочкин был романтичным, уравновешенным,приятным во всех отношениях молодым человеком. Однако на он ведетсебя иначе: как полный псих и пошляк. Поговаривают, что за роль ненормального Толочкину хорошо платят.