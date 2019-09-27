Участник телестройки попал в реанимацию. Жизнь Родиона
Толочкина из шоу Дом-2 висела на волоске.
Участник телестройки попал в реанимацию. Жизнь Родиона
Толочкина из шоу "Дом-2" висела на волоске.
Об этом житель проекта рассказал Антону Беккужеву в шоу
"Бородина против Бузовой". Родион Толочкин объяснил, почему многим он кажется
замкнутым и странным.
Участник шоу "Дом-2" отметил, что полон радости, однако порой
старые болячки дают о себе знать, что сказывается на его настроении. "Кстати, о болячках. Я пережил клиническую
смерть. Была у меня такая история", – рассказал Толочкин.
Сегодня Родион спокойно говорит о произошедшем, но в тот
момент ему было очень плохо. Звезда шоу "Дом-2" попала в реанимацию из-за
отравления. С каждым часом ему становилось все хуже. Врачи в буквальном смысле вытащили его с того света.
"Пока я был в таком состоянии, кое-что мне открылось, и
именно это помогло мне жить дальше", – признался Родион Толочкин.
Отметим, что Родион
известен зрителям не только как участник . До этого молодой человек
засветился в проекте "Песни на ТНТ". Зрители, помнящие Толочкина в пору его участия
в музыкальном шоу, удивляются метаморфозам, которые произошли с ним после
появления на телестройке. В "Песнях" Родион Толочкин был романтичным, уравновешенным,
приятным во всех отношениях молодым человеком. Однако на он ведет
себя иначе: как полный псих и пошляк. Поговаривают, что за роль ненормального Толочкину хорошо платят.