Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о введении в стране военного положения и всеобщей мобилизации. Все военнообязанные граждане должны будут заступить на службу. Поводом для ..

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о введении в стране военного положения и всеобщей мобилизации. Все военнообязанные граждане должны будут заступить на службу.Поводом для такого решения стало обострение Карабахского конфликта утром 27 сентября. Вооруженные силы Азербайджана начали наступление на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, атаковав населенные пункты, включая мирных жителей. В ответ армия Армении сбила два азербайджанских вертолета и три беспилотника.