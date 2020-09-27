Последние новости о коронавирусе не дают повода для радости людям в России и в мире. Судя по всему, человечеству стоит готовиться ко второй волне COVID-19 и к связанным с этим ограничениям.

Последние новости о коронавирусе не дают повода для радости людям в России и в мире. Судя по всему, человечеству стоит готовиться ко второй волне COVID-19 и к связанным с этим ограничениям.Симптомы коронавируса давно перестали быть загадкой для самых широких слове населения в России и в мире. Однако по-прежнему многие сомневаются в скорости распространения эпидемии.Более того, находятся те, кто не верит и в серьезность самой болезни. Холодным душем для подобных скептиков может послужить статистика по коронавирусу за сутки. COVED-19 продолжает оставаться серьезной угрозой для всего мира.Карантин в России пока не вводится – хватает уже веденных мер предосторожности. Речь идет о регулярных проверках, масочном режиме, ограничении международного транспортного и пассажирского сообщения. Однако эксперты не исключают, что в будущем потребуются более решительные меры против коронавируса. Надежду на то, что до такого развития событий не дойдет, дает вакцина от COVID-19.Коронавирус в МосквеЗаболели – 283 760Умерли – 5 146Выздоровели – 244 006Коронавирус в РоссииЗаболели – 1 143 571Умерли – 20 229Выздоровели – 940 150Коронавирус в миреЗаболели – 32 801 385Умерли – 999 600Выздоровели – 24 371 555Статистика коронавируса в России и мире на 27 сентября 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква283 7605 146244 006Россия1 143 57120 229940 150США7 245 405208 4624 480 822Весь мир32 801 385999 60024 371 555Коронавирус сегодня | | || | | |