Последние новости о коронавирусе не дают повода для радости людям в России и в мире. Судя по всему, человечеству стоит готовиться ко второй волне COVID-19 и к связанным с этим ограничениям.
Последние новости о коронавирусе не дают повода для радости людям в России и в мире. Судя по всему, человечеству стоит готовиться ко второй волне COVID-19 и к связанным с этим ограничениям.
Симптомы коронавируса давно перестали быть загадкой для самых широких слове населения в России и в мире. Однако по-прежнему многие сомневаются в скорости распространения эпидемии.
Более того, находятся те, кто не верит и в серьезность самой болезни. Холодным душем для подобных скептиков может послужить статистика по коронавирусу за сутки. COVED-19 продолжает оставаться серьезной угрозой для всего мира.
Карантин в России пока не вводится – хватает уже веденных мер предосторожности. Речь идет о регулярных проверках, масочном режиме, ограничении международного транспортного и пассажирского сообщения. Однако эксперты не исключают, что в будущем потребуются более решительные меры против коронавируса. Надежду на то, что до такого развития событий не дойдет, дает вакцина от COVID-19.
Коронавирус в Москве
Заболели – 283 760
Умерли – 5 146
Выздоровели – 244 006
Коронавирус в России
Заболели – 1 143 571
Умерли – 20 229
Выздоровели – 940 150
Коронавирус в мире
Заболели – 32 801 385
Умерли – 999 600
Выздоровели – 24 371 555
Статистика коронавируса в России и мире на 27 сентября 2020 года
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
283 760
5 146
244 006
Россия
1 143 571
20 229
940 150
США
7 245 405
208 462
4 480 822
Весь мир
32 801 385
999 600
24 371 555
Коронавирус сегодня | | |
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