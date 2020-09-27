Площадка оборудована гандбольными воротами и баскетбольными кольцами с щитами, тренажёрами и двумя детскими спортивными комплексами.
Во Владимирской области спортивных объектов стало больше.
Подробности:
В
селе
Новом
Суздальского района появилась новая многофункциональная спортплощадка.
Её строительство велось с
июня по сентябрь 2020 года, на её создание направлено
около
5,6 млн
рублей, в том числе 4,5 млн рублей из областного бюджета. Новая площадка значительно улучшила спортивную инфраструктуру
села, где до этого имелись только уличные тренажёры в минимальном количестве.
Площадка оборудована гандбольными воротами и баскетбольными кольцами с щитами, тренажёрами и двумя детскими спортивными комплексами. Спортобъект создает оптимальные условия для организации и проведения занятий различного формата по физической культуре с детьми и подростками, в том числе для сдачи норм ГТО.
(Фото:
пресс-служба администрации Владимирской области)