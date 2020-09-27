Полицейские выясняют личность погибшей девушки.

Стали известны подробности смертельного ДТП во Владимире, где насмерть . Происшествие случилось в час ночи 27 сентября.Поданным пресс-службы УМВД России по Владимирской области, ДТП произошлона улице Большая Московская, дом 24а. 19-летний водитель автомобиля "Лада Ларгус" на большой скорости сбил девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Также полицейские выясняют личность погибшей девушки.