В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

За семь дней сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято 10 единиц огнестрельного и холодного оружия, 36 боеприпасов различного калибра, 150 граммов взрывчатых веществ.В разных районах области сотрудниками полиции выявлено 12 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия, и более 20 фактов, в которых усматривается состав уголовно наказуемого деяния.Так сотрудниками ОУР ОМВД России по Камешковскому району при осмотре дома, в котором проживает 38-летний местный житель, была обнаружена винтовка Мосина с признаками переделки и две металлические банки с порохом. В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.(Фото: wikipedia)