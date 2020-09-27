Осень — время сажать деревья и делать город еще краше.

Осень — время сажать деревья и делать город еще краше. В Муроме в парке «30 лет Победы» началась высадка декоративных кустарников. На территории планируют высадить более 200 кустов сирени. Первые саженцы высаживали муромские спасатели в рамках акции «Зеленая Россия». Кусты сирени- это не только символ победы, но и символ радости, любви, мира. «Зеленая Россия» – акция, которая проходит в нашей стране с целью улучшения состояния окружающей среды и повышения уровня экологической культуры населения.(Фото:пресс-служба МЧС по Владимирской области)