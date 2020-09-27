Посмотрим как свободное время проводят звезды спецназа.

Ну а мы посмотрим как свободное время проводят звезды спецназа. В Судогде они взяли шефство над учениками православной гимназии. И неудивительно, какой рукопашный бой без веры, в том числе и в себя. Об интересном опыте - Нина ГлизницаПовалить чемпиона мира по самбо. Андрей Долгов, сотрудник спецназа, такой титул завоевал в прошлом году. Но первое , чему он учит ребят, не наносить удар , а падать. Так, чтобы не отбить себе руки. Работа с детьми, оказывается , покруче самой тяжелой тренировки , говорит Андрей.Андрей Долгов, спецназовенц, мастер спорта международного класса:- Работа тяжелая, тяжкий труд, но со временем, когда набираешься опыта, привыкаешь к этой работе, ставишь цели, видишь, что у детей получается, дети ездят на соревнования, дети вырастают здоровыми, ведут здоровый образ жизни.Равнение на лучших. Спецназовцы УФСИН приезжают в православную гимназию Судогды два раза в неделю. Занятия ведут в двух группах. Сначала бег и разминка. Потом - основные тренировки. У девочек, кстати, получается лучше. Они более дисциплинированы, считают бойцы.Алёна Ивелина, ученица:- главным я считают, нужно слушаться тренера. и выполнять всё, что он говорит.Идея занятий со спецназом принадлежит директору гимназии, протоиерею Георгию Морохину. В этом году он отмечает 25 лет служения. Такое "шефство" считает очень полезным для ребят.Протоиерей Георгий Морохин, директор православной гимназии г. Судогда:- Вот все эти ребята, которые составляют отряд, они все замечательные. Очень загорелись этим делом - воспитанием. Детям очень нравится общаться с этими большими, сильными, мужественными. Это очень хорошо, здорово.Сборка-разборка пистолета, работа с противогазом. Это уже - школьный клуб "Мономах". Здесь силовики тоже в качестве преподавателей. А летом ходят в походы уже всей гимназией.Сергей Репин, начальник отдела спецназа "Мономах", полковник:- Сплоченность больше происходит, игры проводим, различные развлечения. Привозим сотрудников как можно больше. И общение происходит. Детей с сотрудниками. Глаза горят, желание есть и у наших, и у них.В этом году походам помешал коронавирус. Но на следующий уже есть планы - экскурсия в Москву. Все вместе зайдут и в патриотический парк.Нина Глизница, Ирина Благонравова, "Вести-Владимир".